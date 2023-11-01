Alanya Belediyesi’nin Kasım ayı meclis oturumunda konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’nın doğalgaza kavuşacağını belirterek, Alanya’ya hayırlı olmasını diledi.

Alanya Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in başkanlığında Alanya Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Grup sözcülerinin konuşmalarının ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel meclisin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Başkan Yücel, açılış konuşmasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gündemin en önemli maddesi ise Alanya’da doğalgaz kullanımının önünü açacak olan Gaz Dağıtım AŞ’ye Çıplaklı’da yer tahsisi yapılması ve Alanya’da doğalgaz kullanımının önünün açılması maddesi oldu.

Alanya Belediye Meclisi’nden oy çokluğuyla geçen madde hakkında konuşan Başkan Yücel, “Bölgemizdeki doğalgaz çalışmaları Serik’e kadar geldi. 6 ay önce Serik-Manavgat-Alanya hattının ihalesi yapıldı. Şu anda da çalışmalar başladı. 2025 yılının sonuna doğru Emişbeleni’ne kadar doğalgazın gelmesi için 1. etap ihalesi yapıldı. 2. etap olarak Emişbeleni’nden Oba’ya kadar bir taşıyıcı hat yapılması için ihale yapıldı. Biz de vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda süreci hızlandırmak adına doğu bölgemizde Cikcilli, Çıplaklı ve Oba’ya doğalgazın hızlıca gelmesini istedik. Biliyorsunuz bu bölgede hâlihazırda altyapı yatırımları devam ediyor. Bu doğrultuda Çıplaklı’da sabit istasyon olacak. Oradan da belirttiğimiz bu 3 bölgeye gaz verilecek. Bu sayede Şubat-Mart ayı içerisinde evlerimizde doğalgazı kullanabileceğiz” diyerek Alanya halkına doğalgaz müjdesi verdi.