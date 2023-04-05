Alanya Koza Ürünleri ve El Sanatları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından Hatipoğlu ailesi ile birlikte yapılacak olan Rukiye Hatipoğlu Anaokulu için Antalya Valiliğinde protokol imzalandı.

Protokol törenine Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Alanya Belediye Başkan Vekili Mehmet Babaoğlu, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Alanya Koza Ürünleri ve El Sanatları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulundan Yıldız Yücel ve Nilgün Akman ve hayırsever Hatipoğlu ailesinin temsilcileri katıldı.

Öncelik sağlık çalışanlarının olacak

İmzalanan protokol ile ilk adımı atılan anaokulu Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesine yapılacak. Kısa süre içerisinde yapılması planlanan anaokulu 8 sınıftan oluşacak ve öncelik sağlık çalışanlarının çocuklarının olacak. Sağlık çalışanları çocuklarının güvenli bir ortamda eğitim alması sağlanacak ve tam gün eğitim verilecek.

“Fedakar sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek istedik”

Protokol töreni sonrası bir açıklama yapan, Alanya Koza Ürünleri ve El Sanatları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi temsilcisi Yıldız Yücel, “Pandemi dönemi ve deprem sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek amacıyla, öncelik sağlık çalışanlarının çocuklarına olmak kaydıyla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine 8 sınıf ve tam gün eğitim verecek bir Anaokulu yapılacaktır. Bu süreçte başta hayırseverlerimiz, Kooperatif Yönetim Kurulu ve Hatipoğlu ailesi başta olmak üzere; Alanya Kaymakamımıza, Antalya İl Milli Eğitim Müdürümüze, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Antalya İl Sağlık Müdürüne, Alanya Belediye Başkanına, AK Parti Alanya İlçe Başkanına, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimine ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız” dedi.