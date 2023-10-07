Vali Hulusi Şahin, Alanya Belediyesi tarafından Konaklı Mahallesi’nde yapılacak olan 24 derslikli ortaokul binası için protokol imzaladı.

Vali Hulusi Şahin, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Avsallar Eski Belediye Hizmet Binası’nın devredilmesi karşılığında Konaklı Mahallesi’ne 24 derslikli olarak inşa edilecek olan ortaokul binası için protokol imzaladı. İmzalanan protokole Vali Şahin ve Alanya Belediye Başkanı Yücel’in yanı sıra Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz katıldı.