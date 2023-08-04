Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Alanya Üniversitesinde İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kurulmasına karar verildiği bildirildi.

Müjdeli haberi AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu duyurdu. Toklu yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan, Alanya Üniversitemize iki yeni Fakülte kazandırılmasının sevincini yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı karar ile Alanya Üniversitesimize İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kurulması kararı verilmiştir. Alanya’mızı eğitim alanında daha da ileriye taşımak, geliştirmek için çalışacağız. Bu önemli kararın alınmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, milletvekillerimize ve emeği bulunan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.