Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Alanya Üniversitesinde İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kurulmasına karar verildiği bildirildi.

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Alanya Üniversitesine iki yeni fakülte kazandırılmasının sevincini yaşadıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı karar ile Alanya Üniversitemize İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kurulması kararı verilmiştir. Alanya’mızı eğitim alanında daha da ileriye taşımak, geliştirmek için çalışacağız. Bu önemli kararın alınmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, milletvekillerimize ve emeği bulunan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.