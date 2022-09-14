Corendon Alanyasporlu futbolcular lösemiden hayatını kaybeden Alanya HEP Üniversitesi öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu’nun anısına düzenlenen kan ve kök hücre bağışı etkinliğine katıldı.

Corendon Alanyasporlu futbolcular lösemiden hayatını kaybeden Alanya HEP Üniversitesi öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu’nun anısına düzenlenen kan ve kök hücre bağışı etkinliğine katıldı.

Alanyaspor futbolcularından Efecan Karaca, Fatih Aksoy ve Furkan Bayır, lösemiye karşı yaşam savaşını kaybeden Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şebnem Köseoğlu’nun anısına düzenlenen kan ve kök hücre bağışı etkinliğine katıldı. Alanya HEP Üniversitesi’nin yanındaki Şebnem Köseoğlu Parkı’nda bulunan Kızılay’a ait mobil kan bağış aracında düzenlenen etkinlikte Şebnem Köseoğlu’nun babası ve aynı zamanda Alanyaspor eski yönetim kurulu üyelerinden Serdar Köseoğlu da yer aldı.

Etkinliğe katkıda bulunmak istediklerini belirten Fatih Aksoy, “Bu işte bir öncülük yapabilirsek ne mutlu bize. Buradan bir mesaj vermek istiyoruz. Bu konuda duyarlı olmak lazım. Yarın herkesin başına gelebilir. Bunun için herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

Kan ve kök hücre kök hücre bağışının önemine dikkat çeken Furkan Bayır ise, “Farkındalık oluşturmak için bu etkinlikte yer aldık. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.