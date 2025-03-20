Corendon Alanyaspor, üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra kasım ayında göreve gelen Teknik Direktör Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Corendon Alanyaspor, sezona Teknik Diektör Fatih Tekke başladıktan kasım ayında yollarını ayırmıştı. Turuncu-yeşilliler daha sonra takımın başına Sami Uğurlu’yu getirmişti. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Sami Uğurlu ile dönemi de sona erdi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Uğurlu’ya teşekkür ederek, plaket takdim etti. Uğurlu ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.