Trendyol Süper Lig’in 9. hafta maçında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Corendom Alanyaspor maç hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulübün merkez yerleşkesinde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından koordinasyon çalışması yapan Alanyasporlu oyuncular son olarak taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Fatih Tekke, "Zorlu bir müsabaka bizi bekliyor, sakat oyucularımız var ama ben ve ekibim oyuncularımıza güveniyoruz" dedi. İlk hedeflerinin ise ligde kalmak olduğunu aktaran Tekke, oyuncularının milli maç arası çok iyi çalıştıklarını ve Kasımpaşa maçında iyi mücadele edecekleri dile getirdi.