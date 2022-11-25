Alanyaspor yönetimi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Asbaşkan Oktay Cebeci’nin kabrini ziyaret etti.
Alanyaspor yönetimi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Asbaşkan Oktay Cebeci’nin kabrini ziyaret etti.
Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri 2 hafta önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden merhum Asbaşkan Oktay Cebeci’yi mezarı başında dualar ile andı. Bektaş Mezarlığı’ndaki kabrinde Kuran’ı Kerim okunmasının ardından kabrine çiçek bıraktı.
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