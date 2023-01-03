Alanyaspor, kaleci Marafona ile karşılıklı olarak sözleşme fesih ettiğini duyurdu.

Alanyaspor, kaleci Marafona ile karşılıklı olarak sözleşme fesih ettiğini duyurdu.

Corendon Alanyaspor, Portekizli kaleci Marafona ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Futbolcumuz Jose Carlos Marafona’nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, geçtiğimiz sezon yalnızca 16 müsabakada oynayan Marafona, 2022-2023 sezonunda forma şansı bulamamıştı.