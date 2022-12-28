Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya’ya AVAR olarak Mustafa İlker Coşkun eşlik edecek.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Alanyaspor’a konuk olacak. Bugün 17.00’de başlayacak maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Araçları Change Yapmak İsteyen 8 kişi Yakalandı

Araçları Change Yapmak İsteyen 8 kişi Yakalandı

Yukatel Kayserispor’un bugün Alanyaspor’a konuk olacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.