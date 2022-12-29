Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.
Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda Kayserispor maçında forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise U19 takımı ile antrenman maçı yaptı.
Alanyaspor, 2 günlük iznin ardından çalışmalarına pazar günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
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