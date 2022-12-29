Alanyaspor, 2 günlük iznin ardından çalışmalarına pazar günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda Kayserispor maçında forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise U19 takımı ile antrenman maçı yaptı.

Turkcell 4 yıl daha Kadın Futbol Süper Ligi’nin isim sponsoru

Turkcell 4 yıl daha Kadın Futbol Süper Ligi’nin isim sponsoru

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