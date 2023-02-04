Yarın Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda 13.30’da oynanacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılığını Volkan Ahmet Narinç ve Anıl Usta yapacak.

Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde, Teknik Direktör Francesco Farioli yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesi doğum günü olan Erencan Yardımcı için kutlama yapıldı. Kutlamanın ardından ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi. Yeşil-turunculu ekip bugün havayoluyla İstanbul’a hareket edecek.

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

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