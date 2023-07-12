Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Corendon Alanyaspor, ilk hazırlık maçını Çaykur Rizespor ile yapacak.
Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Erzurum’da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Turuncu–yeşilli ekip, teknik direktör Ömer Erdoğan gözetimindeki antrenmana, ısınma hareketleriyle başladı. Taktik ve şut çalışmalarıyla idmanını tamamlayan Alanyaspor yarın kamptaki ilk hazırlık maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanacak müsabaka saat 15.15’te başlayacak.