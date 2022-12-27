Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Alanyaspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya gelecek. İki ekip lig tarihinde 13. kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Alanyaspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya gelecek. İki ekip lig tarihinde 13. kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.

Spor Toto Süper Lig’de 16. hafta bugün oynanacak olan karşılaşmalar ile başlayacak. Süper Lig’in 16. haftasında Alanyaspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya gelecek. Kayserispor ile Alanyaspor lig tarihinde 13. kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 12 müsabakada Kayserispor 2 kez kazanırken, Alanyaspor ise 8 kez kazandı. 2 maç da berabere bitti. Sarı kırmızılılar, rakibine 13 gol atarken kalesinde ise 29 gol gördü. Kayserispor, rakibi ile oynadığı son 8 maçta galip gelemedi. Geçen sezon hem Alanya’da hem de Kayseri’de oynanan karşılaşmaları Alanyaspor kazandı. Yarın Alanya’da oynanacak olan zorlu doksan dakika saat 17.00’de başlayacak. İki takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle;

2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0

2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0

2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2

2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2

2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0

2018/2019 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2019/2020 Kayserispor-Alanyaspor 0-1

2019/2020 Alanyaspor-Kayserispor 5-1

2020/2021 Alanyaspor-Kayserispor 2-0

2020/2021 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2021/2022 Alanyaspor-Kayserispor 6-3

2021/2022 Kayserispor- Alanyaspor 1-2