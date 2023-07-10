Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, ikinci etap kamp çalışmaları için özel uçakla Erzurum’a gitti.

2023-2024 sezonu hazırlıklarına 2 Temmuz Pazar günü tesislerinde başlayan Corendon Alanyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarını 10-22 Temmuz tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleştirecek. Turuncu-yeşilli ekip bugün isim sponsoru olan Corendon Airlines’a ait özel uçakla Erzurum’a uçtu.

3 hazırlık maçı yapacak

Erzurum’da 3 hazırlık maçı yapacak olan Alanyaspor, ilk olarak 13 Temmuz Perşembe günü saat 15.00’te Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. İkinci hazırlık maçını 18 Temmuz Salı günü saat 17.00’de Konyaspor ile yapacak Akdeniz ekibi, üçüncü hazırlık maçını ise 20 Temmuz Perşembe günü saat 16.00’da Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacak.

3. kamp Hollanda’da

Alanyaspor, üçüncü etap kampını ise 25 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında Hollanda’da gerçekleştirecek. Takımın Hollanda kampında yapacağı hazırlık maçlarının programı ise daha sonra açıklanacak.