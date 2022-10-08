9 Ekim günü saat 17.00 Yeni Hatay stadında oynanacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğrul ile Mustafa Sönmez üstlenecek.

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Alanyaspor, Hatayspor’un konuğu olacak. Cengiz Aydoğan Tesislerinde Francesco Farioli gözetiminde gerçekleşen antrenman, pas ve üçlü turnuvanın ardından taktik çalışmaları ile sona erdi. Yeşil turuncu ekip bugün özel uçakla Hatay’a gidecek.

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