Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Alanyaspor, Gaziantep FK ile oynayacağı maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Haluk Ulusoy Tesislerinde gerçekleşen idman ısınma çalışmaları ile başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman şut ardından taktik çalışmalarıyla tamamlandı. 29 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’da Kırbıyık Holding Stadında oynanacak olan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve Ali Tuna yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Cihan Aydın olacak.