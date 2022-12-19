Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Alanyaspor, Eyüpspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçının hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor. Teknik Direktör Francesco Farioli yönetiminde koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, gruplar halinde pas çalışması ile devam etti. Son olarak taktiksel antrenmanın ardından çalışmalar sona erdi. Alanyaspor 21 Aralık Çarşamba günü saat 17.00’da Kırbıyık Holding Stadı’nda Eyüpspor’u konuk edecek.