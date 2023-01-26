Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Francesco Farioli yönetiminde, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Yarın saat 20.00’de Vodofone Park’ta oynanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
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