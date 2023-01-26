Alanya ekibinde hazırlıklar bugün gerçekleştirilecek ikinci çalışmayla devam edecek.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Alanyaspor, hazırlıklarını sürdürdü. Bir günlük iznin ardından yeşil-turunculu ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde, Teknik Direktör Francesco Farioli yönetiminde ısınma çalışmalarıyla başlayan idman, pas ve taktik çalışmalarıyla tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından çift idmanla sürdürüyor.

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