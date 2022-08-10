Yeşil-turunculu ekip ısınma çalışmalarıyla başladığı sabah antrenmanını pas ve taktik çalışmalarıyla tamamladı. Alanyaspor akşam antrenmanında ise ısınma, kuvvet ve pas çalışmalarının ardından dar alanda maç yaptı.

Alanyaspor, 2 günlük iznin ardından Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla başladı.

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