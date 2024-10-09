Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenen 13. Yöresel Ürünler Fuarı’nda Alanya’nın yöresel ürünlerinin yer aldığı stant, yüzlerce ziyaretçi ağırladı.

Fuarın ilk gününde Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Alanya Orman ve Tarım İlçe Müdürlüğü, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği, Alanya Ziraat Odası, Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Alanya Avokado Üreticileri Birliği, Alanya Muz Üreticileri Birliği, Alanya Keçiboynuzu Üreticileri Birliği destekleriyle açılan stant, yüzlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Fuarı değerlendiren ALTSO Başkanı Eray Erdem ise şunları söyledi:

"Bu yıl on üçüncüsü düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda Alanya olarak yerimizi aldık. Öncelikle böyle bir organizasyonu yıllardır başarıyla sürdüren yetkililere teşekkür ediyorum. Fuarda; Alanya Kaymakamlığımız ve Alanya Belediyemiz başta olmak üzere Alanya’mızda yer alan kurumlarla iş birliği içerisinde açtığımız standımızda Alanya’mızın yöresel ürünlerini sergileyip, tanıtımını yapıyoruz. Tarım alanında bir adım ileriye gidebilmek için bu tür organizasyonların önemini biliyoruz. Alanya’mızın yöresel ürünleri için de bu tür fuarlar büyük anlam ifade ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu organizasyonlara destek vermeye devam edeceğiz."

Başkan Erdem ayrıca 13 Ekim’e kadar devam edecek olan fuara tüm vatandaşları davet etti.

Fuarın ilk gününde Alanya standı; Antalya Valisi Hulusi Şahin, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayarak büyük beğeni topladı.