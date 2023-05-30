Alanya’nın tescilli lezzeti Gülüklü Çorba, ‘21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası’ kutlamaları kapsamında Ankara Beştepe Millet Bahçesi’nde düzenlenen yemekte kurulan sofraların vazgeçilmez lezzeti oldu.

Cumhurbaşkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Koordinasyonu’nda Türk mutfağının etkin tanıtımı ve korunması amacıyla ‘21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası’ olarak kutlanmaya başlandı. Etkinlikler çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında gastronomi temalı etkinlikler düzenlenirken Ankara Valiliği başkanlığında Beştepe Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinliklerde Alanya’nın tescilli lezzeti Gülüklü Çorba da sofralardaki yerini aldı. Gülüklü Çorba, bin kişilik kazanlarda hazırlanıp misafirlere ikram edildi. Alanya Belediyesi tarafından desteklenen Türkiye Aşçılar Federasyonuna bağlı Alanya Gastronomi Yıldızları Derneği şefleri tarafından geleneksel tarifine sadık kalınarak hazırlanan Gülüklü Çorba, büyük beğeni topladı. Başkan Yücel, Türk ve Alanya mutfağının geleneksel lezzetlerinin korunması adına tüm güçleriyle çalıştıklarını belirterek emek veren herkese teşekkür etti.