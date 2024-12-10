Alanya Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 16 kadın personelden oluşan bir ekip kurdu. Mahalleleri baştan sona pırıl pırıl yapan kadınlar, temizlik çalışmalarıyla takdir topluyor.

Kadınların her alanda yer alması gerektiği bilinciyle hareket eden Alanya Belediyesi’nin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ’Daha Temiz Bir Alanya’ için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Plan ve program dahilinde ekipler, kendi sorumluluk alanlarında yol, cadde, kaldırım ve parklarda gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasıyla vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlıyor.

Kadın personel fark oluşturuyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan 16 kadın personel de kendi bölgelerinde yaptıkları çalışmalarla dikkat çekiyorlar. Sorumlu mıntıkalarında titizlikle çalışan kadın personel, vatandaşların takdirini topluyor. Ağır vasıta çöp konteyner yıkama ve dezenfekte aracı sürücülüğü için de kadın şoför görevlendirildi. Kadın sürücü, şehrin dört bir yanında daha sağlıklı ve temiz bir şehir için çalışmalarına büyük bir titizlikle devam ediyor.

"Çevre bilincini artırıyoruz"

Alanya Belediyesi olarak kent temizliği çalışmalarına yeni bir soluk kazandırdıkları kaydeden Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kadın istihdamını artırmayı ve çevre bilincini güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Kadınlardan oluşan ekibin, Alanya’nın cadde ve sokaklarını daha temiz ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarına devam ettiğini belirten Başkan Özçelik, “Temiz çevre, sürdürülebilir bir geleceğin teminatıdır. Bu çalışmanın örnek teşkil etmesini diliyorum. Kadınlarımızın hassasiyeti ve emeğiyle, kentimizin her köşesinde daha düzenli ve estetik bir görünüm elde edeceğimize inanıyorum. Temizlik ekibimiz, detaylı çalışmalarını sürdürecek. Daha temiz bir Alanya için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan da bu sürece destek olmalarını bekliyoruz” dedi.