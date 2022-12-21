Alanya’nın batı mahallelerinde devam eden yatırımları yerinde inceleyen Başkan Yücel, Su Fabrikası’nın Nisan ayında hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

Alanya’nın batı mahallelerinde devam eden yatırımları yerinde inceleyen Başkan Yücel, Su Fabrikası’nın Nisan ayında hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’nın batı bölgelerinde hayata geçirdiği yatırımları yerinde inceledi. İlk olarak Elikesik Mahallesi’ndeki Tropikal Meyve ve Hobi Bahçesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Yücel, akabinde GES, Konaklı-Türkler-Payallar sahil bandı çalışmaları ve Alaiye Su Dolum Fabrikasında incelemelerde bulundu. Başkan Yücel, Alaiye Su Fabrikası’nın Nisan ayı itibariyle üretime başlayacağı müjdesini verdi. Bu bölgede daha aktif olmak istediklerini ve Alaiye Su Fabrikası için “3 yıllık emeklerimizin karşılığı” diyen Başkan Yücel, “Tamamlama sürecini hedeflediğimiz zamanın da önüne çekebilmek için yapabileceklerimizi görüştük. 3 yıllık emeğimizin karşılığı olarak Okurcalar Karaöz Mevkii’ndeki Su Dolum Tesisimizde son aşamaya geldik. Süreyi daha da öne çekebilmek için uğraşıyoruz. Tesis izinlerimizin tamamını aldık. Bütün çalışmayı Şubat ayında sonlandırmayı hedefliyoruz. Şubat ayında da Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne çalışma izni başvurusunu yapıp Nisan ayında faaliyete başlayacağız” diye konuştu.

Elikesik’e renk ve canlılık katacak Tropikal Meyve ve Hobi Bahçesi’nin de çalışmalarının başladığını belirten Başkan Yücel, “Alternatif tarım ve tropikal meyvelere verdiğimiz önemle Elikesik bölgesinde başlattığımız Tropikal Meyve ve Hobi Bahçesi alanımızda da incelemelerde bulunduk. Orası da hızla ilerliyor. Yapım aşaması başladı. O bölgeyi de kısa sürede hem üretim tesisi hem de sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yeni GES tesisi ihalesi ocak ayında yapılacak”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, batı bölgesi gezisinde Toslak Mahallesi’nde yapılacak yeni Güneş Enerji Santrali alanında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Türkiye’de yenilenebilir enerjinin öncü kurumlarından birisi olan Alanya Belediyesi’nin ikinci etap GES çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Yücel, “Yaklaşık 3 yıldır gerekli izinler, planlamalar ve yatırım programlarını sürdürüyoruz, kısa sürede faaliyete geçecek” diyen Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi şu anda kamu kurum ve kuruluşları arasında en büyük GES tesislerine sahip belediye. Bunun da devamını getirebilmek adına enerji yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Toslak bölgesinde iki bölgede çalışmalarımız vardı. Birinci bölgenin hafriyat işlemleri başladı. İnşallah Ocak ayı içerisinde yapım ihalesini yapacağız. 2 senelik mücadelenin ardından tüm izinlerini aldık sadece yapım ihalesi kaldı. Allah izin verirse 2023 yılı içerisinde orayı da faaliyete geçirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Konaklı, Payallar Ve Türkler’de sahil bandı yaza hazır

Konaklı, Payallar ve Türkler’i kapsayan yeni sahil bandı düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yücel, 4 buçuk kilometre boyunca uzanan projenin yaz turizm sezonuna yetiştirileceği bilgisini verdi.

Batı bölgesinin her noktasında bir çalışma yürütüldüğünü, batıyı sosyal donatıdan alt yapıya her alanda güçlendirecek projeler başlattıklarını belirten Başkan Yücel, “Batı bölgemizde ekiplerimiz parkları, sosyal donatı alanlarını artırılması adına, altyapının geliştirilmesi, sel ve doğal afetlerin artırılması adına çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda Avsallar bölgesinde kangren haline gelen 30 mt’lik yolda iki caddeyi birbirine bağlamak için oraya viyadük şeklinde köprü yapım planımız vardı onların son aşamasına geldik, yer teslimlerini yaptık. Bu ay içerisinde oraya kazma vuracağız. Avsallar’ın yapılaşmasının fazla olmasından dolayı bu bölgedeki tüm altyapı, çevre sağlık ve temizlik işlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Daha huzurlu ve refah seviyesinin yüksek olduğu bir şehir oluşturmak için çalışıyoruz” dedi.