ANTALYA (İHA) – Alanya’nın adeta dört bir yanında hummalı çalışmalarla yeni projeler bir bir yükselirken, Başkan Yücel, “Kentimizin marka değerine değer katacak vizyon projelerimizi kısa süre içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Kentin her yerinde hummalı bir çalışma yapılırken, büyük yatırımlar da bir taraftan devam ediyor. Başkan Yücel’in temelini attığı büyük projelerden olan Mahmutlar Kültür ve Destek Eğitim Merkezi, Oba Kapalı Spor Kompleksi, Yeni Belediye Hizmet Binası, Mahmutlar Kreş ve Gündüz Bakımevi, Gastronomi ve Aşevi ile Alanya Kapalı Otopark, Pazar Alanı, Sinema ve Dijital Kütüphane projelerinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Oba’dan sonra bir kreş de Mahmutlar’a kazandırılıyor

Oba’da yapımı tamamlanarak hizmete giren ve büyük ilgi gören kreş projesinin ardından Mahmutlar Mahallesi’nde hayata geçirilmesi için temeli atılan yeni kreş projesi de hızla yükseliyor. Betonarme işleri tamamlanan Alanya Belediyesi Hanife Cebeci Kreş ve Çocuk Akademisi projesinde diğer çalışmalar da hızla devam ediyor. 220 çocuk kapasiteli olan ve 2 bin 800 metrekarelik alana inşa edilen kreşin yüzde 80’i tamamlanırken yıl içerisinde eğitime kazandırılacağı açıklandı.

Mahmutlar Kültür Merkezi ve Destek Eğitim Kursu’nun yüzde 60’ı tamamlandı

Mahmutlar Mahallesi’ne kazandırılmak için yoğun mesai harcanan Mahmutlar Kültür Merkezi ve Destek Eğitim Kursu’nda da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 1 yıl önce temeli atılan mega projenin yüzde 60’ı tamamlandı.

Mahmutlar Mahallesi’nde 11 dönüm arsa üzerinde projelendirilen Kültür Merkezi ve Destek Eğitim Kursu projesinde bin 200 kişilik çok amaçlı salon, 550 kişilik konferans ve tiyatro salonu, 100 kişilik nikah salonu, 370 metrekare fuaye alanı, 165 metrekare kütüphane, 24 adet derslik, spor salonu, 120 araç kapasiteli kapalı otopark, mutfak, öğretmenler ve müdür odaları, depolar, mescit, WC, ofis, gelin odası, kulis, projeksiyon odası, teknik odalar, üstü çatı örtüsüne sahip 1000 metrekare açık düğün ve etkinlik alanı, meydan, park ve açık otoparklar bulunuyor.

Yeni hizmet binasında çalışmalar devam ediyor

Yeni belediye hizmet binasında da çalışmalar hızla devam ediyor. Yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen hizmet binasının faaliyete geçmesiyle birlikte kentin çehresini değiştirecek ve tam bir cazibe merkezi haline getirecek “Meydan Projesi” hayata geçirilecek.

Alanya Belediyesi gastronomi ve aşevi sezon sonu açılıyor

Alanya Belediyesi için büyük bir öneme sahip ve sosyal belediyecilik projelerinden biri olan Alanya gastronomi kültürünü koruyup, yaşatacak ve geliştirecek olan Alanya Belediyesi Gastronomi ve Aşevi projesinin Oba Mahallesi’nde yapımı hızla devam ediyor. 5 bin kişiye aynı anda yemek verebilecek kapasitede donanımlı ve büyük olan tesisin bodrum katında sıcak mutfak ve soğuk odalar, zemin katında ise pastane ve soğuk mutfak bulunuyor. Yine zemin katında yerel ürünlerin tanıtımının yapılarak satılabileceği, yola cepheli olan bir kafeteryası bulunan tesis, modern görünümüyle kent dokusuna da uygun olarak tasarlandı. Projenin sezon sonuna kadar bitirilip hizmete açılacağı duyuruldu.

Kapalı otopark, pazar alanı, sinema ve dijital kütüphane projesinde pazar alanı açıldı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in vizyon projesi olan Alanya Kapalı Otopark, Pazar Alanı, Sinema ve Dijital Kütüphane Projesi’nde de son aşamaya gelindi. Otopark ve pazar kısmı tamamlanarak hizmete açılan projede üst yapı çalışmaları ise hummalı bir şekilde sürüyor. Yaklaşık yüzde 60’lık kısmı tamamlanan dev projede Pazar kısmı, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen kura töreninin ardından yer sahiplerinin belirlenmesiyle açıldı. Projenin geri kalan kısmının ise kısa sürede bitirilmesi için ekipler gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.

Oba Kapalı Spor Salonu hızla yükseliyor

Alanya Belediyesi Oba Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da hızla yükseliyor. 18 farklı spor dalında hizmet verecek tesiste çalışmalar tüm hızıyla sürerken Alanya Belediyespor Erkek Voleybol takımının Efeler Ligi’nde mücadele edecek olması nedeniyle tesisin hızlı bir şekilde tamamlanarak sezona yetiştirileceği açıklandı.

“Vizyon projelerimiz bir bir yükseliyor”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 7/24 kente hizmet ettiklerini vurgularken şu ifadeleri kullandı:

“Üretken Belediyecilik anlayışımızla yol, asfalt, temizlik, park gibi rutin belediyecilik hizmetlerimizin dışında kentin dokusunu değiştirecek büyük yatırımlarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Kentimizin marka değerini artıracak vizyon projelerimiz bir bir yükselmeye devam ediyor. Alanya’mızın doğusundan batısına, merkezinden kuzeyine her noktada ekiplerimiz hummalı bir çalışma içerisinde. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. İnşallah bütün projelerimizi kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete sunacağız ve kentimizin marka değerine değer katacağız.”