Antalya’nın Alanya ilçesinin bereketli topraklarında 12 boyunca tarımda üretim yapılıyor. Sahil kısmında ayrı yayla kısmında ayrı ürünlerin yetiştirildiği ilçede, 239 bin 59 dekar alanda yıl boyu meyve ve sebzenin yanı sıra tropikal meyveler üretiliyor.

Antalya’nın Alanya ilçesinin bereketli topraklarında 12 boyunca tarımda üretim yapılıyor. Sahil kısmında ayrı yayla kısmında ayrı ürünlerin yetiştirildiği ilçede, 239 bin 59 dekar alanda yıl boyu meyve ve sebzenin yanı sıra tropikal meyveler üretiliyor.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 12 ay boyunca tarımdan üretilen farklı ürünler yurt içi ve yurt dışında tüketici ile buluşuyor. Kentin sahil kısmında tropikal ürünler ve sebze üretimi gerçekleştirilirken; yayla kısmında ise tarla bitkileri olarak bilinen nohut, arpa, buğday ve mısır gibi ürünler yetiştiriliyor. Kentte tarım alanında ilk akla gelen tropikal meyvelerin yanı sıra sebze üretiminde önde geliyor. 239 bin 59 dekar alanda 12 ay boyunca üretim yapıldığını söyleyen Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, "73 bin 383 dekar alanda meyve üretimi yapılıyor. 17 bin 600 dekar örtü altı sebze üretimi yapılmakta. Açık alanda da yaklaşık 9 bin dekar alanda üretimimiz var. 58 bin 650 dekar alanda tarla bitkileri dediğimiz buğday, arpa, mısır ve nohut gibi ürünleri üretimimizde söz konusu. Aynı zamanda Alanya’da çiçeklik de yapılmakta. 50 bin dekar alanda da çiçek üretimimiz var. Bu üretimler yıl boyunda yayılmış durumda" dedi.

"25 bin 820 dekar alanda örtü altı üretim alanımız var"

Alanya’da örtü altında da yoğun bir üretim yapıldığına dikkat çeken Rüzgar, "25 bin 820 dekar alanda örtü altı üretim alanımız var. Örtü altı dediğimiz üretim alanı ise cam sera, plastik sera, yüksek ve alçak tünel şeklinde seralarımız mevcut. 13 bin 250 dekar alanda 131 bin 900 ton yıl boyunca domates üretimimiz söz konusu. 10 bin 800 dekar alanda 110 bin ton salatalık üretimimiz var. 3 bin 530 dekar alanda 50 bin ton alanda patlıcan üretimimiz söz konusu. Türkiye’mizin bütün sebze meyve üretimini karşılayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Coğrafi işaretli tropikal meyveler üretime katkı sağlıyor

Kentin en önemli özelliklerinden biri olan tropikal meyve üretiminde de her geçen gün üretin sahası artıyor. Sıcak iklimi seven tropikal meyve üretiminde coğrafi işaretli 3 meyvesinin bulunduğunu vurgulayan Rüzgar, "Alanya’nın bir diğer özelliği tropikal meyveler. 38 çeşit tropikal meyve üretiyoruz. Alanya olarak coğrafi işaretini aldığımız Alanya muzu, Alanya avokadosu ve Alanya yenidünyası çok önemli katkı sağlıyor. Avokado üretimimiz ciddi boyuta ulaşmış durumda. 15 bin 500 dekar alanda 19 bin ton yıl boyu üretimimiz söz konusu. Açıkta 14 bin dekar alanda 84 bin ton, örtü altında ise 7 bin 350 dekar alanda 51 bin ton muz üretimimiz söz konusu" şeklinde konuştu.