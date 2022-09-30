Alanya Belediyesi batı yayla sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda 22 kilometrelik asfalt çalışması, 17 çardak hizmetini tamamlandı. Devam eden sağlık ocağı inşaatının 2023 yaz sezonunda açılacak.

Alanya Belediyesi batı yayla sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda 22 kilometrelik asfalt çalışması, 17 çardak hizmetini tamamlandı. Devam eden sağlık ocağı inşaatının 2023 yaz sezonunda açılacak.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, batı yaylalarına ziyareti sırasında söz verdiği 22 kilometrelik asfalt çalışmasını tamamladı. Payallar Yaylası’ndan başlayan asfalt çalışmasının yanı sıra Alanya Belediyesi ekipleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda 17 yeni çardak ve 3 mahalleye de yeni su depoları yaparak halkın hizmetine sundu. Birçok mahalle ve yaylanın yol bakım ve onarım çalışmaları da tamamlandı.

‘Kırsaldan merkeze her yerde aynı standardı yaşatmak istiyoruz"

Söbüçimen Yaylası’nda kurulan şantiyeden batı yaylalarına hizmet veren Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Payallar Yaylası’ndan başlattığı asfalt çalışmalarını tamamladığını müjdeleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kentin her noktasında aynı konforu sağlamak için çalıştıklarını ifade etti. Başkan Yücel, “İmkânlarımızı en iyi, en verimli şekilde değerlendirip tüm hizmetleri eksik olan bölgelere aktarmaya çalışıyoruz. Bütün bunlar halkımızın desteği ile oluyor. Bu imkânları en iyi şekilde değerlendirip tüm halkımıza ulaştırıyoruz. Şu an batı yaylaları için programa aldığımız 22 kilometre asfalt çalışmasını tamamladık. Ayrıca vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 17 çardak ve yeni su depoları yaptık. Vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

‘Batı yaylalarının sağlık üssü Eğrigöl olacak

Alanya Belediyesi, Çayarası Yaylası’nın ardından Alanya’nın batı yaylalarına da sağlık hizmetlerini götürüyor. Alanya’nın batı yaylalarının merkezi konumunda bulunan Eğrigöl Yaylası’nda sağlık ocağı yapımına başladı. Tüm imkanları barındıracak şekilde tasarlanan ve 280 metrekare alana inşa edilecek olan sağlık ocağı, 112 bekleme salonu, 2 adet doktor odası, 3 adet 112 hasta odası, 2 adet hasta odası, doktor muayene odası ve mutfaktan oluşacak. Bu sağlık ocağının tamamlandığında Alanya’nın batı yaylası sakinlerinin yanı sıra Gündoğmuş ve Manavgat yaylalarının sakinlerine de sağlık hizmeti vereceğini söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Sağlık hizmetlerini de vatandaşımızın ayağına götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Alanya’mız ve Alanya halkımız hizmetlerin en iyisine layık. Elimizden gelenin fazlasını yapma gayretimiz aralıksız olarak sürecek. Tüm vatandaşlarımıza sağlık diliyoruz. Şimdiden halkımıza hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.