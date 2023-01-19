Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, batı bölgesi meclis üyeleri ve batı bölgesi muhtarları ile bir araya gelerek Okurcalar-Konaklı arası planlanan 30 metrelik imar yolu için istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, batı bölgesi meclis üyeleri ve batı bölgesi muhtarları ile bir araya gelerek Okurcalar-Konaklı arası planlanan 30 metrelik imar yolu için istişare toplantısı gerçekleştirdi.

D-400 karayoluna alternatif olarak hem mevcut yolun hem de bölge trafiğinin rahatlatılması, artan nüfus nedeniyle gelecekte trafikle ilgili yaşanabilecek aksamaların önüne geçilebilmesi adına alternatif projeler değerlendirilmeye başlandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Şahin, Bilal Azak, Halit Öztürk, Hüseyin Yaman ve güzergah üzerinde bulunan Okurcalar Mahalle Muhtarı Hasan Emiroğlu, İncekum Mahalle Muhtarı Orhan Baysal, Avsallar Mahalle Muhtarı İbrahim Görgülü, Akdam Mahalle Muhtarı İbrahim Doğan, Türkler Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin, Konaklı Mahalle Muhtarı Mustafa Arınç bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Alternatif projeler üreterek vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını rahatlatmak istediklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Belediyesi olarak kentimizin dört bir yanında ulaşım için alternatif projeler üreterek bu konuda vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyacını rahatlatmak istiyoruz. Gerek merkezde gerekse batı ve doğu bölgelerinde oluşabilecek yoğunluğu en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede batı bölgesinde oluşturmayı planladığımız 30 metrelik yol için ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Hem mevcut D-400 karayolundaki yoğunluğu azaltmak hem de artan nüfusun oluşturacağı yoğun trafiği kontrol altına almak için bu yolun yapılması elzem teşkil ediyor. Yaptığımız istişareler neticesinde ilk adımımızı attık. Belediye olarak bu konuda elimizden geleni yapacağız” dedi.

30 bin 950 metre uzunluğunda olacak

Eski kapanan beldelerden dolayı planlar arası uyuşmazlığın giderilmesi için çalışmalar yapılırken Okurcalar’da 6 bin 600, İncekum’da 3 bin 600, Avsallar’da 3 bin 750, Türkler’de 4 bin 500, Payallar’da 2 bin 750, Konaklı’da 7 bin 500, Elikesik’te 2 bin 250 metre olmak üzere toplam 30 bin 950 metre yolun 30 metrelik düzenlenerek kullanıma açılması planlanıyor.