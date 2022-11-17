Batı bölgesinde Türkler-Payallar-Konaklı Mahalleleri arasındaki 4 kilometrelik sahil bandında yapımına başlanan bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu projesinde çalışmalar sürüyor.

Batı bölgesinde Türkler-Payallar-Konaklı Mahalleleri arasındaki 4 kilometrelik sahil bandında yapımına başlanan bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu projesinde çalışmalar sürüyor.

Türkler-Payallar-Konaklı mahalleleri arası 4 kilometre uzunluğundaki bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu projesinde çalışmalar devam ediyor. Fen İşleri ekiplerince yürütülen çalışmalarla sahil bandında taş duvar ve beton dökümü çalışmaları yapılıyor. Batı bölgesinin çehresini değiştirecek, 4 kilometreyi kapsayan proje aşama aşama gerçekleştiriliyor. Türkler Mahallesi bölümünde taş duvar ve dolgu çalışması yürütülürken Payallar istikametinde ise düzenleme çalışması yapılıyor. Projenin bölgeyi cazibe merkezine dönüştüreceğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Türkler, Payallar, Konaklı bölgemizde sahil boyunca gidiş-dönüş bisiklet yolu yapılacak. Bisiklet yolunun deniz tarafına 1440 m yürüyüş yolu, dinlenme terasları, fitness aletleri, oturma bankları, ağaçlandırma çalışmaları ile sosyal alanlar oluşturulacak. Projede yer alan detayları aşama aşama gerçekleştiriyoruz. Kısa zamanda hizmete sunmayı hedefliyoruz. Bölgemiz ve Alanya’mız adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.