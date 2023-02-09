Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’da oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi’nde depremzedelere yardımcı olmaya devam ettiklerini belirterek; “24 saat içerisinde 4bin 600’ün üzerinde depremzedeyi turistik tesislere yerleştirdik” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’da oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi’nde depremzedelere yardımcı olmaya devam ettiklerini belirterek; “24 saat içerisinde 4bin 600’ün üzerinde depremzedeyi turistik tesislere yerleştirdik” dedi.

Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve AFAD iş birliğinde Alanya Belediyesi Tosmur Ek Hizmet binasında kurulan Afet Koordinasyon Merkezi’nde büyük afetten etkilenen depremzedelere yardım devam ediyor. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel gün boyu merkezde koordinasyonu sağlarken afet bölgesinden gelen depremzedelerle de yakından ilgilendi. Afet Koordinasyon Merkezi’ne getirilen depremzedeler kapıda karşılanarak önce kayıtları yapılıyor, ardından kişisel bakım, giyinme gibi acil ihtiyaçları gideriliyor. Daha sonra koordinasyon merkezi yanında oluşturulan çadırda yemek ikram edilerek konaklayacakları turistik tesise yerleştiriliyor.

" 4 bin 600 üzerinde depremzede geldi"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada, “ Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için tüm kamu kuruluşları ve vatandaşlarımızın destekleri ve iş birliği ile büyük bir gayret içerisindeyiz. Devletimiz ve aziz milletimiz el ele çalışıyor. Onları karşılıyor, ihtiyaçlarını gideriyor, sıcak yemek ikram ediyoruz. Ardından barınma ihtiyaçlarını da karşılayarak misafir edeceğimiz otellere yerleştiriyoruz. 24 saat içerisinde 4 bin 600’ün üzerinde depremzedeyi kentimizdeki turizm tesislerine yerleştirdik. Tesislerini depremden etkilenen vatandaşlarımıza açan turizmcilerimize bir kez daha canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Alanya halkı olarak minnettarız.” dedi.