Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Aytemiz Petrol Dolum-Dağıtım Tesisleri’nin büyütülmesi planına turizmciler tepki gösterdi.

Kleopatra Otelciler Derneği Başkanı Servet Şakiroğlu, 2017 yılında açılan davada, bu tesisin büyütülmesinin bölgeye zarar vereceği, olumsuz ÇED raporu ve bilirkişi raporları ile belgelenmiş ve dava lehlerine sonuçlandığını belirterek, "Bu projenin büyütülmesi, Alanya turizminin ve tarımının geleceğini baltalayacak bir adımdır. Tesisin kapasite artış projesi turizm kenti Alanya’ nın doğasına, ekonomisine ve imajına zarar verecek bir projedir. Tesisin mevcut kapasitesi zaten tartışma konusuyken, büyütülmesi asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"Bu konu Alanya’nın turizm ve tarım geleceğini ilgilendiren hayati bir meseledir"

Bu konunun Alanya’nın turizm ve tarım geleceğini ilgilendiren hayati bir mesele olduğunu söyleyen Şakiroğlu, "Büyütme planı asla gündeme bile alınmamalıdır. Bu tesisle ilgili zaten yıllardır diken üstündeyiz. Turizm kenti Alanya’nın marka değerini düşürecek bu projeye sessiz kalmamız mümkün değil" şeklinde konuştu.

"Turizm ve tarım için ortak hareket edilmeli"

Derneğin bu konuda sessiz kalmayacağını belirten Şakiroğlu, konuyu gündemde tutmaya devam edeceklerini ve kamuoyunu sürekli bilgilendireceklerini ifade etti. Şakiroğlu, "Bu meselede geri adım atmayacağız. Alanya Belediyesi, Ticaret Odası, tüm siyasi partiler, oda ve dernekler, üniversiteler ve çevrecilerden bu konu ile alakalı olarak destek bekliyoruz. Hep birlikte hareket etmeliyiz. Bu yalnızca turizmi değil, tarımı da tehdit eden bir meseledir. Turizmin kalbinde böylesine bir tehlikeye karşı duracağız" dedi.

Ortak akıl ve güç birliği şart

Şakiroğlu, tesisin büyütülmesine karşı tüm kesimlerin ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti. Bu konuda yalnızca turizm sektörünün değil, tarım sektörünün de zarar göreceğini vurgulayan Şakiroğlu, “Bölgedeki zeytin, muz ve avokado üreticileri de bu süreçten olumsuz etkilenecek. Bu yüzden sadece turizmciler değil, tarımla uğraşan tüm üreticiler de bu meselede tavrını ortaya koymalı” dedi.

Tüm paydaşlardan destek bekleniyor

Dernek olarak Alanya’nın tüm paydaşlarından destek beklediklerini vurgulayan Şakiroğlu, "Bu mesele bir turizm meselesi değil, bir Alanya meselesidir; Alanya’nın geleceği meselesidir! Bu konuda tüm sivil toplum kuruluşları, tarım üreticileri, çevreciler, üniversiteler ve halk bir araya gelmelidir. Ancak bu şekilde güçlü bir duruş sergileyebiliriz" diye konuştu.