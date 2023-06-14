Alanya Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında açılan el sanatları kursları yılsonu sergi hazırlıkları tamamlandı. 45 branşta, 10 merkezde düzenlenen ve 4 bin kursiyerin ücretsiz faydalandığı kurslarda yapılan el emeği göz nuru eserler, vatandaşlarla buluşmaya hazır.

Merkezde İpekeller ve Hanımeller atölyeleri, Güllerpınarı El Sanatları Merkezi, Cikcilli El Sanatları Merkezi, Obagöl El Sanatları Merkezi; doğuda Mahmutlar ve Kargıcak El Sanatları Merkezi, batıda ise Konaklı, Avsallar ve Okurcalar El Sanatları Merkezlerinde açılan kursların yılsonu sergisi ve sertifika törenleriyle ilgili tüm hazırlıklar Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tamamlandı. İlk sergi, 15 Haziran Perşembe saat 10.00’da Mahmutlar El Sanatları Merkezi’nde düzenlenecek törenle açılacak. Ardından saat 12.00’de Kargıcak El Sanatlar Merkezi’nde günün ikinci açılışı gerçekleştirilecek. Mahmutlar El Sanatları Merkezi’nde açılacak sergide; giyim aksesuarları, gecelik, etek, bluz, elbise, çocuk kıyafeti, takı, ipek kozası, elde tül işi, elde hesap işi, kışlık örgü kıyafetler, örgü bebekler, dekoratif ev aksesuarları, çeyizlikler, tablolar, ahşap süsler, kırkyama, çini ve seramik işlemeler, plastik ve alçı şekiller, yağlı boya ve akrilik boya tablalar görücüye çıkacak. Bu yıl ilk kez kurs düzenlenen Kargıcak Mahallesi El Sanatları Merkezi’nde açılacak sergide ise el yapımı çiçekler ve Elde Türk İşlemeleri eserler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Başkan Yücel’den sergiye davet

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, vatandaşları yıl sonu sergilerine davet etti. Kadınların sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak ve unutulmaya yüz tutmuş kültürel miraslarımızı yeniden yaşatmak için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle her Eğitim Öğretim Yılında yeni kurslar düzenlediklerini hatırlatan Belediye Başkanı Yücel, “Bu eğitim yılında da 45 branşta, 10 merkezde 4 bin kursiyerimize ücretsiz kurs verdik. Usta öğreticilerimiz tarafından verilen eğitimlerin sonunda kadınlarımızın maharetli ellerinden çok kıymetli eserler çıktı. Yılsonu sergilerimizle de bu kurslarımızı taçlandırıyoruz. Bu yıl yine 6 farklı sergi düzenleyerek kadınlarımızın el emeği göz nuru el sanatlarını vatandaşlarımızla buluşturacağız. Sergimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.