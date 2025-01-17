Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Enerji Verimliliği Haftası’nda kentin farklı noktalarında etkinlikler düzenleyerek toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefledi. Kreş öğrencilerinden okul çağındaki çocuklara ve yetişkinlere kadar geniş bir kitleye ulaşan etkinliklerde, enerji tasarrufu, sıfır atık ve çevre koruma temaları ele alındı.

Her yıl Ocak ayının ikinci haftasında farklı etkinliklerle farkındalık çalışmaları yapılan Enerji Verimliliği Haftası, enerji kaynaklarını etkin kullanmanın önemini vurgulamak ve toplumsal farkındalık amacıyla çeşitli etkinliklerle destekleniyor. Bu hafta boyunca kamu kurumları, belediyeler ve eğitim kuruluşları, enerji verimliliği, geri dönüşüm ile sıfır atık uygulamalarına dair farkındalık oluşturacak projeler gerçekleştiriyor.

Haftanın önemli etkinliklerinden biri olan Rüya İpekten Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi’ndeki programda, minik öğrencilere enerji tasarrufu, geri dönüşüm ve çevre bilinci temel bilgilerle anlatıldı.

Çocuklardan güneş enerjisi santrali tesisine gezi

Sahada eğitim çalışması amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarını yerinde görmek için Alanya Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali (GES) tesisine gezi düzenlendi. Bu gezide öğrencilere, güneş panellerinin nasıl çalıştığı, elde edilen enerjinin nasıl kullanıldığı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının çevre dostu olması konusu detaylı bir şekilde anlatıldı. Santralde ayrıca teknik personel tarafından çocukların ilgisini çekecek interaktif bir sunum da yapıldı. Gezinin sonunda, çevre bilincini artırmak ve doğa dostu davranışları teşvik etmek amacıyla öğrencilere tohum kalemler dağıtıldı.

Geri dönüşüm tesisinde farkındalık çalışması

Bir diğer dikkat çekici program, Alanya Belediyesi’nin protokollü Geri Dönüşüm Tesisi ziyareti oldu. Öğrenciler, bu tesiste atıkların toplama sürecinden geri dönüşüm aşamasına kadar olan yolculuğunu öğrenme fırsatı buldu. Tesis uzmanları, geri dönüşüm sürecinin detaylarını anlatarak sıfır atık bilincinin önemi üzerine vurgu yaptı. Bu ziyaret, öğrencilerin çevreye duyarlı bir yaşam tarzı benimsemeleri için etkili bir adım oldu.

Atıksız yaşam ve sıfır atık eğitimleri tüm okullarda devam ediyor

Hafta boyunca öğrencilere yönelik düzenlenen “Atıksız Yaşam ve Sıfır Atık” eğitim programları, çevre bilincini artırmak adına önemli bir rol oynadı. Bu eğitimlerde, günlük yaşamda atık azaltma yöntemleri ve geri dönüşüm uygulamaları hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarıldı. Çocuklar, atıkları doğru şekilde ayırmanın çevre üzerindeki olumlu etkilerini görsel materyaller ve uygulamalı etkinliklerle öğrendi.

Alanya çevre sorunları masaya yatırıldı

Alanya Belediyesi İklim Alanya Eylemi-Alanya Çevre Sorunları Çalıştayı ise, en kapsamlı etkinliklerden biri oldu. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik başkanlığındaki söz konusu çalıştayda, Alanya genelindeki kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri bir araya gelerek, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve sıfır atık projelerini ele aldı. Çalıştayda, Alanya’nın enerji ve çevre sorunlarına dair mevcut durumu analiz edilirken, çözüm odaklı öneriler sunuldu. Özellikle enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji projelerinin şehirdeki uygulamaları üzerine yapılan değerlendirmeler, gelecekteki projeler için önemli bir yol haritası oluşturdu.

Çevre dostu kent vizyonu

Alanya Belediyesi, Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleriyle hem toplumsal bilinci artırmayı hem de çevre dostu bir kent vizyonunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Haftanın sonunda, bu tür etkinliklerin bireysel ve kurumsal enerji tasarrufu için ne kadar önemli olduğu bir kez daha vurgulanmış olduğu belirtildi.