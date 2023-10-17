Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanyalı çiftçilere yapışkan tuzak dağıtımı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma projesi kapsamında çiftçilere hibe destekleri sürüyor. Antalya’nın 19 ilçesinde sürdürülen destek çalışmalarının Alanya etabında çiftçilere tuzak desteği sağlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü ekipleri Alanya’nın 4 mahallesinde 91 çiftçiye örtü altında beyaz sinekle mücadelede kullanılan 13 bin adet sarı yapışkan tuzak, trips zararlısı ile mücadelede kullanılan 9 bin adet mavi yapışkan tuzak olmak üzere toplam 22 bin adet tuzak dağıtımı yaptı. Hibe edilen tuzak ile çiftçilerin üretim sezonundaki ihtiyacı karşılanırken, 3 bin dekarlık örtü altı alanda zararlılarla mücadele imkânı da sağlanmış olacak.