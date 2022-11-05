Antalya’nın Alanya ilçesinde çalınan motosiklet, Gazipaşa ilçesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından bulundu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde çalınan motosiklet, Gazipaşa ilçesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından bulundu.

Olay, Gazipaşa ilçesi İstiklal Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşı ve mahalle bekçileri gece saatlerinde park halindeki bir motosikletin durumunda şüphelenerek plaka sorgulamasını yaptı. Yapılan sorgulamada 77 AAN 262 plakalı motosikletin Alanya ilçesinden çalıntı olarak kaydı bulunduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ve asayiş ekipleri motosiklet üzerinde incelemelerde bulundu. Motosikleti çalan kişi ve ya kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.