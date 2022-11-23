Alanya Belediyesi, ilçe genelinde eğitim-öğretim gören 4. ve 12. sınıflar arası 50 bin öğrenciye Alanya Başarıyı Artırma Projesi (ALBAP) çerçevesinde sınav düzenledi.

Alanya Belediyesi, ilçe genelinde eğitim-öğretim gören 4. ve 12. sınıflar arası 50 bin öğrenciye Alanya Başarıyı Artırma Projesi (ALBAP) çerçevesinde sınav düzenledi.

Alanya Belediyesi, Antalya Valiliği’nin başlattığı Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma Projesi (AHENK) çerçevesinde ilçe genelindeki okullarda sınav düzenledi. Alanya Başarıyı Artırma Projesi (ALBAP) adı altında düzenlenen ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıflar olmak üzere toplamda yaklaşık 50 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşen sınavlar ile ilçenin eğitim-öğretim raporunun da çıkarılması hedefleniyor.

“Eğitim durumunu görmek istiyoruz"

Alanya Belediyesi olarak eğitime çok önem veren bir anlayış benimsediklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Belediyesi bugün okullar, yurtlar, kreşler, kütüphaneler, etüt merkezleri yaptıran bir konumdadır. Eğitime her zaman önem veriyor, eğitim odaklı anlayışı her kadememizde benimsemeye çalışıyoruz. Bu anlamda kent genelindeki eğitim seviyesini ölçmek, öğrencilerimizin ve okullarımızın kendi durumlarını, velilerimizin çocuklarının seviye takibini yapabilmeleri ve öğrencilerimizin sınav stresiyle başa çıkabilme başarısı kazanabilmeleri için Antalya Valiliğimizin başlattığı AHENK Projesi bünyesinde öğrencilerimiz adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Umuyoruz ki öğrencilerimiz kendilerini bu sınavlar ile daha ileri noktalara taşıyacaklardır” diye konuştu.