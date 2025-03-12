Alanya Belediyesi ve Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV) iş birliğiyle organize edilen Alanya ve Ege yöresi zeybek kurslarının ikinci dönemi, 75. Yıl Spor Salonu’nda düzenlenen sertifika töreniyle tamamlandı. Kursiyerler, Alanya ve Ege yöresine ait zeybek oyunlarını sergileyerek izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Alanya Belediyesi ile ALSAV iş birliğiyle düzenlenen eğitim boyunca Harmandalı, Kerimoğlu, Hasbahçe ve Hacıbekri zeybekleri katılımcılara öğretildi. Belediye Başkan Vekili ve ALSAV Başkanı Murat Levent Koçak, törende yaptığı konuşmada bu tür etkinliklerin kültürel mirası koruduğuna ve genç nesillere aktarma açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

95 kursiyere sertifika verildi

Törende kursu başarıyla tamamlayan 95 kursiyere sertifikaları takdim edildi. Sertifikaları Belediye Başkan Vekili ve ALSAV Başkanı Murat Levent Koçak, Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, ALSAV Üyeleri Fahri Yiğit, Raşit Fehmi Raşitoğlu, Faruk Nafiz Koçak, Hayri Yenialp, Belediye Meclis Üyeleri İrem Yunusoğlu ve Ayhan Doğru, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, eski Belediye Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı ve zeybek kursu eğitmeni Alirıza Yıldız verdi. Günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesi ile tören sona erdi.