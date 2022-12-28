Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin olarak devam eden denetimlerini yılbaşı öncesi de sürdürdüler. Ekipler; pastane, fırın ve kantinlerde hijyen ve gramaj denetimi yaptılar.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin olarak devam eden denetimlerini yılbaşı öncesi de sürdürdüler. Ekipler; pastane, fırın ve kantinlerde hijyen ve gramaj denetimi yaptılar.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Alanya genelinde rutin olarak yapılan denetimlerini vatandaşların daha fazla alışveriş yaptığı yılbaşı öncesi de sürdürdüler. Alanya’daki pastane, fırın ve okul kantinlerinde denetim yapan ekipler, hem işletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığını kontrol ediyor hem de gramaj kontrolü yapıyorlar.

Hileye geçit yok

Hijyen konusunda yetersiz olan işletmelere uyarılarda bulunan ekipler, kısa süre içerisinde sorunların giderilmemesi durumunda ceza işlem uygulayarak halk sağlığını riske atacak hiçbir duruma müsamaha göstermiyorlar. Ayrıca bazı işletmelerin yaptığı gramaj hilesinin önüne geçen ekipler, ürünleri tek tek tartarak belirlenen ve standart gramajın altında üretim yapan işletmelere ceza kesiyorlar.

Yeni yılla birlikte zabıta ekiplerinin tüm işletmelerde yaptığı denetimlerin düzenli olarak devam edeceği vurgulandı.