Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve hastane yönetimi 2024 yılının son gününde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Sağlık tesisinin farklı birimlerinde hizmet vermekte olan sağlık çalışanlarını yerinde ziyaret ederek hem yeni yılını kutladı hem de hastaların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Yeni yılda 278 sağlık personelin görev yapacağını açıklayan Başhekim Doç. Dr. Güler, "Yılbaşında 14’ü Acil Servisimiz olmak üzere 51 hekimimiz, 106 hemşiremiz, 19 tıbbı sekreterimiz, 901 temizlik personelimiz 10 tane klinik destek personelimiz ve 2 danışma ve yönlendirme çalışanımız görevi başında hizmet verecektir. Yeni yıl akşamında sağlık hizmetlerinin aksamaması adına yönetim ekibiyle birlikte bütün düzenlemeleri yaparak gerekli tedbir ve önlemlerimizi aldık" diye konuştu.