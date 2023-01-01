Antalya’nın gözde ilçelerinden Alanya’da yılbaşı coşkuyla kutlandı. Yerli ve yabancı vatandaşların yanı sıra çevre illerden gelenler de doyasıya eğlendi.

Antalya’nın gözde ilçelerinden Alanya’da yılbaşı coşkuyla kutlandı. Yerli ve yabancı vatandaşların yanı sıra çevre illerden gelenler de doyasıya eğlendi.

Antalya’nın turizm alanında gözde ilçelerinden Alanya’da yılbaşı coşkuyla kutlandı. Yerli ve yabancı turistler eğlence mekanlarında doyasıya eğlendi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen etkinliklerde binlerce kişi şarkılar söyleyip dans ederek yılbaşını kutladı. Kimi vatandaşlar canlı müzik eşliğinde dans ederken kimisi de konfetiler patlatarak eğlendi. Hem yerli vatandaşlar hem de yabancı turistler doyasıya eğlenerek yeni yılı karşılarken, çevre illerden gelenlerinde olduğu görüldü. Ayrıca ilçenin farklı noktalarından da yeni yılın ilk dakikalarında gökyüzünü havai fişekler aydınlattı.