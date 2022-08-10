Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yaz dönemi el sanatları kursları pandeminin ardından yeniden başladı. 44 kursiyerin katılımıyla ipek kozası kursu iki sınıfla açıldı.

Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yaz dönemi el sanatları kursları pandeminin ardından yeniden başladı. 44 kursiyerin katılımıyla ipek kozası kursu iki sınıfla açıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, Halk Eğitim Merkezi’nin destekleriyle korona virüs pandemisinin ardından yaz dönemi El Sanatları Kursları yeniden başladı. Bu çerçevede açılan ipek kozası Kursu, 44 kursiyerin katılımıyla 1-25 Ağustos tarihleri arasında Fahri Gürses Destek Eğitim ve Kurs Merkezi’nde gerçekleşecek.

10 ayrı dalda kurs açılacak

Eylül ayı itibariyle okulların açılmasının ardından kursların artarak devam edeceğini belirten Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, “Kısa zaman içerisinde vatandaşlarımızın büyük ilgisini çeken dikiş-nakış ve seramik gibi pek çok kursumuzu da yeniden açacağız. Yaklaşık 10 farklı dalda kurslarımız vatandaşlarımızla buluşacak. Merkez, doğu ve batıdaki kurs merkezlerimizde vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız” diye konuştu.