Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan ve tatile gelen yabancılar, semt pazarlarına yoğun ilgi gösteriyor. Yabancı misafirler genellikle sabah saatlerinde pazara akın ediyor.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan ve tatile gelen yabancılar, semt pazarlarına yoğun ilgi gösteriyor. Yabancı misafirler genellikle sabah saatlerinde pazara akın ediyor.

Antalya’nın önemli turizm noktaları arasında yer alan ve yaklaşık 100 üzerinde ülkeden gelerek yerleşik yaşayan yabancılar ilçede kurulan semt pazarlarına yoğun ilgi gösteriyor. İlçede yerleşik yaşayanların yanı sıra tatilcilerde semt pazarlarına ilgi gösteriyor. Sabah saatlerinde semt pazarlarına akın eden yabancılar hem sebze ve meyve hem de giyim alışverişi yapma imkanı buluyor. Semt pazarlarında alışveriş sırasında yabancıların Türk Lirası kullandığı görüldü. Pazar esnafının neredeyse tamamı öğrendikleri yabancı dillerle gelen yabancı müşteriler ile iletişime geçmesi dikkatlerden kaçmadı.

“Aradığımız pek çok ürüne ulaşabiliyoruz”

Rusya’dan tatil için ailesiyle ilçeye geldiğini belirten Dimitri Çalov, “Alanya’nın pazarlarında her şey ucuz. Karpuz, nar, çilek gibi meyveler hem taze hem de uygun. Aradığımız pek çok şeyi bu pazarlarda bulabiliyoruz. Alanya’yı seviyorum. Türkiye’yi seviyorum” dedi.

Genellikle yabancıların sabah saatlerinde alışveriş yapmayı tercih ettiklerini söyleyen pazar esnaflarından Kazım Şaşmaz, “Turizm bölgesi olduğu için sabah saatlerinde yabancılar biraz daha yoğunlukta. Gerek yerleşik yaşayanlar, gerekse tatil için gelenler pazara geliyor. Alanya’da tropikal meyvelerin çok fazla yetişiyor. Bunlarda yabancıların dikkatini çeken ürünler. Ağırlıklı olarak Rus vatandaşları geliyor” ifadelerini kullandı.