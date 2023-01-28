Yangın hasarı da gün ışığıyla ortaya çıktı. Günün ağrımasıyla gece alevlerin yükseldiği bölgelerde yanan orman İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan görüntülendi.

Antalya’nın Alanya ilçesi Bayırkozağacı Mahallesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Tüm gece boyunca il ve ilçelerden gelen takviye ekipler yangınla mücadele etti. Rüzgar nedeniyle alevler ekiplere zor anlar yaşatsa da cansiperane müdahalelerin ardından alevler söndürüldü.

Antalya’nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangının hasarı dron ile görüntülendi.

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