Birçok mahallede altyapı çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi ekipleri kış mevsimi öncesi tüm mahallelerdeki yağmur suyu drenaj çalışmalarını tamamlayacak.

Birçok mahallede altyapı çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi ekipleri kış mevsimi öncesi tüm mahallelerdeki yağmur suyu drenaj çalışmalarını tamamlayacak.

Yaklaşan kış mevsimi öncesi çalışmalarını sürdüren ekipler pek çok mahallede yeni alt yapı ve yağmur drenajı yaparken, sorun olan bölgelere de anında müdahale ediyorlar. Ekipler Sugözü, Tepe, Mahmutlar, Kargıcak, Türktaş ve Dere Mahallelerinde çalışmaları sürdürüyorlar. Kış mevsiminde yoğun yağışlı dönemlerde bile herhangi bir sel baskını yaşanmaması için büz döşeyen ekipler, yağmur drenajı çalışmalarını kısa sürede tamamlayacaklar.