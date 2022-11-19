Antalya’nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumuz etkiledi. Bir anda bastıran yağmur sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Antalya’nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumuz etkiledi. Bir anda bastıran yağmur sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Antalya’nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde yağmur etkisini arttırdı. İlçenin tamamında etkili olan sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yollarda adeta sele neden olan yağmur nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kimi sürücüler ise araçlarını yol kenarına park ederek yağmurun etkisini azaltmasını bekledi. İlçedeki bazı işyerlerini de su bastığı öğrenildi.