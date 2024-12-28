Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen “Anne-Baba Okulu” projesi kapsamında velilere ilk yardım dersi verdi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi iş birliğinde düzenlenen “Anne-Baba Okulu” projesi devam ediyor. Projede ALKÜ’lü akademisyenler, velilerle ve öğrencilerle bulaşarak kişisel gelişimlerine katkı sunacak konferanslar düzenledi. Son olarak ALKÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, veliler ve öğrencilere ilk yardım eğitimi verdi. Programa, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, ALKÜ Genel Sekreteri Onur Ocakdan, Okul Müdürü Yılmaz Kısa, okul öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Bayramoğlu, hayatta kalacak müdahaleleri anlattı

Anne-Baba Okulu projesi kapsamında ilk yardım eğitimi veren Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, kazalarda, yaralanmalarda ve ilk yardım gerektirecek ani durumlarda neler yapılması gerektiği konusunda önemli bilgiler aktardı. Bayramoğlu, bunun yanı sıra bazı ilk yardım müdahalelerini uygulamalı olarak gösterdi. Prof. Dr. Bayramoğlu konuşmasında ilk yardımın herkes tarafından uygulanabilir düzeyde bilinmesi gerektiğini belirtti. Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. “Anne-Baba Okulu” programının ilki, 23 Ekim Çarşamba günü ALKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Taştan tarafından verilen "Çocuk Eğitiminde Ebeveynin Rolü" semineri ile başlamıştı. Program önümüzdeki günlerde de ALKÜ’lü akademisyenlerin katkılarıyla devam edecek.