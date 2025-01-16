Antalya’nın Alanya ilçesinde Alanya Emniyetine bağlı Asayiş büro ekipleri dur ihtarına uymayan aracı kovalamaca sonucunda yakaladı.

Alanya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş büro ekipleri bugün saat 11:00 sıralarında Çevre Yolu üzerinde uygulama gerçekleştirirken durumundan şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan 06 CPM 850 plakalı aracı uzun kovalamaca sonucunda Saray Mahallesinde yakaladı. Yapılan üst aramasında 2 adet suç kaydı bulunan araç sürücüsü Emre Ş’nin (22) üzerinden 9 parça sentetik kannabinoid, 14 adet, Lyrica hap, 2 adet exytacy ve 2 gr. metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Gerekli işlemleri yapıldıktan sonra yakalanan şüpheli Narkotik Grup Amirliği tarafından gözaltına alındı.