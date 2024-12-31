Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Ürdün vatandaşı Muharrem Qasım Badi Mousa evinin yatak odasında ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Alanya’nın Cikcilli Mahallesi’nde bir apartlanın 5. katında gerçekleşti. Apartman dairesinde tek başına yaşadığı öğrenilen Ürdünlü Muharrem Qasım Badi Mousa’dan (46) haber alamayan komşular durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk incelemelerinin ardından Ürdünlü vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Ürdünlü vatandaşın cansız bendeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Morguna götürüldü.